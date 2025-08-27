Pipe per il crack ai consumatori: polemica sull’iniziativa del Comune di Bologna

Il Comune di Bologna dai prossimi giorni distribuirà gratuitamente pipe per il crack ai consumatori della sostanza. Si tratta della seconda fase di una iniziativa partita un anno e mezzo fa, con cui Palazzo d’Accursio mira a ridurre i danni legati al consumo dello stupefacente. La distribuzione della pipa in alluminio per inalare la droga a base di cocaina, sarà affidata agli operatori di strada di Asp, ma sarà possibile anche richiederla negli spazi di ‘Fuori binario’ in via Carracci.

Consiglieri Quercioli e De Biase: “Distribuzione viola Costituzione”

“La proposta di distribuire pipe per il consumo di crack, a nostro parere, viola i principi costituzionali e mette seriamente in dubbio il rispetto dell’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”. Così, in una nota congiunta, i consiglieri comunali di Bologna Samuela Quercioli (Bologna Ci Piace) e Gian Marco De Biase (Al Centro Bologna). “Distribuire pipe non significa contenere i danni, ma normalizzare l’uso di una sostanza devastante. Le dipendenze non si combattono rendendo più semplice l’assunzione, bensì affrontando le cause sociali e sanitarie che le generano: povertà, disagio, solitudine, marginalità – proseguono -. Questo tipo di intervento non riduce gli effetti gravi del crack sulla salute delle persone e sulla sicurezza delle città. Al contrario, rischia di farli apparire più accettabili agli occhi dell’opinione pubblica. La risposta delle istituzioni deve essere un’altra: rafforzare la prevenzione, sostenere le famiglie, le comunità educative potenziare i percorsi di cura e riabilitazione coinvolgendo le realtà associative che operano già sul territorio. Solo così si può costruire una politica seria e responsabile contro le dipendenze, non distribuendo strumenti che finiscono per legittimare l’uso della droga”.