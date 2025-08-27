Bologna, passante aggredito e rapinato per strada: due arresti

Hanno rapinato un cittadino messicano di 57 anni, rubandogli una collanina, dopo averlo colpito con violenza sotto i portici di via Indipendenza, in pieno centro a Bologna. Per loro sfortuna, i tre malviventi sono stati intercettati dalla polizia. Si sono dati alla fuga, ma due di loro sono stati arrestati in flagranza. Si tratta di due giovani marocchini di 26 e 27 anni, irregolari in Italia, uno dei quali ha precedenti anche per droga. Sono accusati di rapina aggravata. L’operazione della polizia è il risultato della recente intensificazione dei servizi antirapina e borseggio nel centro di Bologna, dove negli ultimi giorni si sono registrati alcuni furti con strappo che a volte sono diventati rapine.