martedì 26 agosto 2025

Ultima ora

Cagliari, neonato di quattro mesi cade dal letto e muore

Foto di archivio, 31 luglio 2018, Roma
Sara Panarelli
E’ successo a Settimo San Pietro. Inutile l’arrivo dei soccorsi

Settimo San Pietro, piccolo Comune della città metropolitana di Cagliari, in lutto per la morte del piccolo Alessio Vargiu, neonato di quattro mesi. Una tragedia improvvisa che si è consumata lunedì sera, in casa, sotto gli occhi della mamma. Il piccolo, che dormiva ed era solo nella camera, è caduto tra il letto e un mobile. E’ stata la madre a trovarlo sul pavimento e a chiamare immediatamente i soccorsi.

L’ambulanza è arrivata subito sul posto e i soccorritori hanno tentato di rianimare il piccolo, ma nemmeno la corsa in ospedale è servita. Il piccolo era già morto, presumibilmente per asfissia.

“Ci stringiamo tutti alla mamma Laura, al papà Antonio ed ai familiari tutti, colpiti da questo dolore che nessuna parola purtroppo è in grado di lenire”, dice il sindaco Gigi Puddu.

“A volte è difficile trovare le parole adatte per esprimere uno stato d’animo. Nella serata di ieri abbiamo appreso con immensa tristezza e incredulità la notizia della tragica scomparsa del piccolo Alessio, di soli quattro mesi, che ci ha lasciato tutti attoniti e senza parole”, aggiunge il primo cittadino, che si stringe alla famiglia del piccolo. Al momento non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente domestico, ma i carabinieri di Quartu Sant’Elena stanno svolgendo tutti gli accertamenti.

