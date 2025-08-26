Cagliari, neonato di quattro mesi cade dal letto e muore

Settimo San Pietro, piccolo Comune della città metropolitana di Cagliari, in lutto per la morte del piccolo Alessio Vargiu, neonato di quattro mesi. Una tragedia improvvisa che si è consumata lunedì sera, in casa, sotto gli occhi della mamma. Il piccolo, che dormiva ed era solo nella camera, è caduto tra il letto e un mobile. E’ stata la madre a trovarlo sul pavimento e a chiamare immediatamente i soccorsi.

L’ambulanza è arrivata subito sul posto e i soccorritori hanno tentato di rianimare il piccolo, ma nemmeno la corsa in ospedale è servita. Il piccolo era già morto, presumibilmente per asfissia.

“Ci stringiamo tutti alla mamma Laura, al papà Antonio ed ai familiari tutti, colpiti da questo dolore che nessuna parola purtroppo è in grado di lenire”, dice il sindaco Gigi Puddu.

“A volte è difficile trovare le parole adatte per esprimere uno stato d’animo. Nella serata di ieri abbiamo appreso con immensa tristezza e incredulità la notizia della tragica scomparsa del piccolo Alessio, di soli quattro mesi, che ci ha lasciato tutti attoniti e senza parole”, aggiunge il primo cittadino, che si stringe alla famiglia del piccolo. Al momento non sembrano esserci dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente domestico, ma i carabinieri di Quartu Sant’Elena stanno svolgendo tutti gli accertamenti.