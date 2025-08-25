Migranti, fermo amministrativo per la nave Mediterranea



È stata fermata a Trapani dalle autorità italiane la nave Mediterranea Saving Humans. Il fermo ammministrativo è avvenuto in applicazione del decreto Piantedosi. Sabato scorso Mediterranea aveva sbarcato alcuni migranti al porto di Trapani, disobbedendo all’ordine del Viminale di dirigersi a Genova.

Il 18 agosto la nave di Mediterranea circondata dai gommoni libici

La ong, il 18 agosto scorso denunciava di essere stata circondata da gommoni libici durante una missione: “Dalle 3 della notte appena trascorsa Mediterranea, la nuova nave dell’organizzazione italiana del soccorso civile in mare per la sua prima missione – che opera per salvare migranti in difficoltà nelle acque del Mediterraneo -, è entrata nella zona Sar sotto il controllo libico iniziando la sua attività di pattugliamento e monitoraggio in acque internazionali a circa 30 miglia nautiche dalle coste della Libia” si leggeva in una nota diffusa da Mediterranea, secondo cui, “a partire dalle ore 5 della mattina, la nave è stata circondata da diversi RHIB (gommoni veloci) militari (libici, ndr), che avevano a bordo ciascuno 5/6 uomini armati con pistole e fucili mitragliatori. Le imbarcazioni non hanno risposto a nessuna richiesta di identificarsi. A un certo punto, intorno alle 7:30, sono diventati ben otto i gommoni veloci disposti a cerchio intorno a Mediterranea, e hanno cominciato pericolose manovre intorno alla prua della nave, mentre i miliziani a bordo, in divisa e molti con il volto coperto dal passamontagna, facevano gesti di minaccia all’indirizzo del nostro equipaggio. Subito dopo iniziavano a inviare ossessivi messaggi radio con una sola frase ‘Go out off Libya – Go out off Libya’” spiegava ancora l’organizzazione.