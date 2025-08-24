Maltempo, forte temporale in Romagna: allagamenti tra Rimini e Ravenna

Un violento temporale si è abbattuto sulla Romagna dalle prime ore dell’alba di oggi, domenica 24 agosto, colpendo duramente le province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena. Il maltempo ha provocato numerosi disagi, danni a infrastrutture e interruzioni nei collegamenti ferroviari, in particolare lungo la linea Rimini-Ferrara.

Treni bloccati e linea ferroviaria sospesa tra Rimini e Igea Marina

Secondo quanto comunicato da Trenitalia, la circolazione dei treni è sospesa sulla tratta Rimini-Igea Marina della linea Rimini-Ferrara a causa di danni causati dal maltempo. I treni regionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso, mentre risulta regolare il traffico ferroviario sull’Alta Velocità.

In un episodio particolarmente critico, 23 passeggeri sono stati evacuati da un treno bloccato lungo la linea Rimini-Ravenna, a causa della caduta di un albero sui binari. L’intervento è stato eseguito dai vigili del fuoco in collaborazione con il personale di RFI.

Per danni causati dal maltempo che dalle prime ore del mattino si è abbattuto sulla Romagna, la circolazione ferroviaria sulla linea Ferrara-Rimini è sospesa tra le stazioni di Rimini e Cesenatico. Lo rende noto Trenitalia attraverso il servizio Infomobilità. Sono numerosi i danni causati dal temporale che ha interessato le province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna fin dalle ore 4. In particolare a Milano Marittima, frazione del comune di Cervia, si è verificata la caduta di diversi alberi. Al momento non risultano feriti.

Cervia e Milano Marittima tra le zone più colpite: danni a spiagge e stabilimenti

La situazione è particolarmente critica nel comune di Cervia, in provincia di Ravenna, dove il sindaco Mattia Missiroli ha lanciato un appello alla cittadinanza: “Massima attenzione negli spostamenti”. Nella frazione di Milano Marittima si segnalano alberi caduti, lettini ribaltati e coperture di strutture danneggiate in seguito alle forti raffiche di vento.

Le spiagge e i bagni della zona hanno subito gravi danni: diverse coperture sono volate via o si sono ripiegate su se stesse, rendendo inagibili molte aree della riviera. Il monitoraggio del territorio è attivo e proseguirà per tutta la giornata.

A Rimini 74 mm di pioggia e cinque sottopassi allagati

Anche la città di Rimini ha subito le conseguenze del nubifragio. L’assessore alla Protezione civile Yuri Magrini ha definito l’evento come “molto severo”, con ben 74 millimetri di pioggia registrati in poche ore. Si segnalano cinque sottopassi allagati, di cui uno con un’auto al suo interno.

La polizia locale continua a monitorare le aree ancora allagate, ma il deflusso delle acque sta avvenendo in modo regolare grazie alla fine delle precipitazioni. Numerosi anche i garage e scantinati allagati, con alberi caduti in diverse zone della città.

Emergenza anche nel Cesenate: colpiti Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli

Il temporale ha colpito duramente anche la zona costiera del Cesenate, coinvolgendo i comuni di Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli. I vigili del fuoco sono intervenuti per piante cadute su strade, linee elettriche e un bungalow in un campeggio. Numerosi anche gli allagamenti di sottopassi e garage interrati.

Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte in modo grave. Gli interventi di emergenza proseguono con il supporto di squadre provenienti anche dal comando dei vigili del fuoco di Forlì-Cesena. A Rimini sono stati segnalati oltre 80 interventi in attesa.