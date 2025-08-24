Gardone Riviera, fingono di gettarsi sotto un’auto per gioco: travolto 27enne

Stavano simulando per gioco di gettarsi sotto le auto in transito ma uno di loro è stato davvero investito ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. È successo la scorsa notte a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Protagonista un 27enne irlandese che, insieme ad altri giovani, probabilmente ubriachi, stava fingendo di lanciarsi sotto le auto di passaggio.

Il ragazzo è stato però colpito da un veicolo in corsa. Trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale di Brescia, le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato gli accertamenti sull’accaduto.