domenica 24 agosto 2025

Arezzo, bimbo nasce in auto. L’ambulanza diretta sul posto coinvolta in un incidente

Foto di archivio LaPresse
E’ accaduto intorno alle 23.39 di ieri, sabato 23 agosto. Madre e figlio sono in buone condizioni di salute

Parto improvviso in auto e poi un incidente che ha coinvolto l’ambulanza che era stata inviata per soccorrere mamma e neonato. È accaduto ad Arezzo, intorno alle 23.39 di ieri, sabato 23 agosto.

Arezzo, la ricostruzione dei fatti

Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per assistere una giovane madre in travaglio, che ha partorito in auto in via Duranti. Il neonato, un maschio, è venuto alla luce prima dell’arrivo dei soccorsi. L’ambulanza, con infermieri a bordo, della Croce Bianca di Monte San Savino, inviata in codice 3 (massima urgenza), è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un’auto privata in via Colombo mentre era diretta sul luogo del parto.

L’equipaggio sanitario è rimasto illeso. A seguito dell’incidente, è intervenuta un’altra ambulanza della Misericordia di Subbiano, che ha preso in carico la giovane madre, 26 anni, e il neonato, trasportandoli al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo, dove sono stati entrambi ricoverati in buone condizioni di salute.

Sul luogo dell’incidente tra l’ambulanza e l’auto sono accorsi numerosi mezzi di emergenza: un’ambulanza di base della Croce Bianca di Arezzo, una della Misericordia di Arezzo, l’automedica di Arezzo, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. La donna alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente, una 52enne, è stata trasportata al pronto soccorso in codice minore. 

