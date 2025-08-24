Arezzo, bimbo nasce in auto. L’ambulanza diretta sul posto coinvolta in un incidente

E’ accaduto intorno alle 23.39 di ieri, sabato 23 agosto. Madre e figlio sono in buone condizioni di salute

Parto improvviso in auto e poi un incidente che ha coinvolto l’ambulanza che era stata inviata per soccorrere mamma e neonato. È accaduto ad Arezzo, intorno alle 23.39 di ieri, sabato 23 agosto.

Arezzo, la ricostruzione dei fatti

Il 118 della Asl Toscana Sud Est è stato attivato per assistere una giovane madre in travaglio, che ha partorito in auto in via Duranti. Il neonato, un maschio, è venuto alla luce prima dell’arrivo dei soccorsi. L’ambulanza, con infermieri a bordo, della Croce Bianca di Monte San Savino, inviata in codice 3 (massima urgenza), è rimasta coinvolta in un incidente stradale con un’auto privata in via Colombo mentre era diretta sul luogo del parto.

L’equipaggio sanitario è rimasto illeso. A seguito dell’incidente, è intervenuta un’altra ambulanza della Misericordia di Subbiano, che ha preso in carico la giovane madre, 26 anni, e il neonato, trasportandoli al pronto soccorso dell’ospedale di Arezzo, dove sono stati entrambi ricoverati in buone condizioni di salute.

Sul luogo dell’incidente tra l’ambulanza e l’auto sono accorsi numerosi mezzi di emergenza: un’ambulanza di base della Croce Bianca di Arezzo, una della Misericordia di Arezzo, l’automedica di Arezzo, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine. La donna alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente, una 52enne, è stata trasportata al pronto soccorso in codice minore.