Viterbo, bimbo di un anno e mezzo cade da auto in corsa: è grave. Forse il fratellino ha sganciato la cintura

Un bambino di un anno e mezzo è grave dopo essere caduto da un’auto in corsa a Viterbo. A quanto si apprende alla guida dell’auto c’era la madre del piccolo che viaggiava sul sedile insieme al fratellino. Sono in corso le indagini per risalire all’esatta dinamica di quanto successo, ma non si esclude che la caduta possa essere stata causata dal fratello che avrebbe sganciato la cintura di sicurezza del seggiolino. Il bambino è stato trasferito in ospedale a Roma.