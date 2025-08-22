Padova, morto il bambino ucraino di 6 anni investito sulle strisce pedonali

Il piccolo era fuggito dalla guerra insieme alla mamma ed era ospitato con altri profughi in una ex canonica

Non ce l’ha fatta il bambino ucraino di 6 anni investito mercoledì scorso sulle strisce pedonali a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia. Il piccolo, ricoverato all’ospedale di Padova, è morto giovedì sera per le gravi ferite riportate nell’impatto. Secondo quanto si legge sul Gazzettino di Padova, il bambino era giunto in Italia un mese fa dall’Ucraina: era fuggito dalla guerra insieme alla mamma ed era ospitato con altri profughi ucraini in un’ex canonica. Ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del nosocomio padovano, il bimbo ha perso la vita giovedì in serata dopo la dichiarazione di morte cerebrale.