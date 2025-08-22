Morto il bambino di 6 anni investito a Venezia sulle strisce pedonali

Non ce l’ha fatta il bambino ucraino di 6 anni investito mercoledì scorso sulle strisce pedonali a Santa Maria di Sala, in provincia di Venezia.

Il piccolo, ricoverato all’ospedale di Padova, è morto ieri sera per le gravi ferite riportate nell’impatto. Secondo quanto si legge sul Gazzettino di Padova, il bambino era giunto in Italia un mese fa dall’Ucraina, da dove era fuggito insieme alla mamma, ed era ospitato con altri profughi ucraini in un’ex canonica. Ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del nosocomio padovano, il decesso è avvenuto ieri sera, è stata dichiarata la morte cerebrale.