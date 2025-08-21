Travolto da muletto, operaio 28enne muore a Bologna

Un operaio di 28 anni è morto questa notte, intorno all’1.30, dopo essere stato travolto da un muletto a Marmorta di Molinella, in provincia di Bologna. Lo hanno confermato i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava manovrando un muletto, probabilmente per spostare sacchi di pellet all’interno dell’azienda Green Energy, in via Zanolini, quando, forse per un freno non inserito, è stato travolto e poi schiacciato. L’operaio, che avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 7 settembre, aveva origini pachistane ed era residente nel Ferrarese.