Leoncavallo, a Milano sfrattato il centro sociale dopo 31 anni

È in corso di esecuzione lo sfratto del centro sociale Leoncavallo di Milano. Questa mattina sono intervenuti sul posto, in via Watteau, diversi agenti e mezzi della Polizia di Stato e l’ufficiale giudiziario. All’interno dei locali, occupati dal 1994, non era presente nessuno.

“Ci stanno sgomberando! Accorrete numerosi in via Watteau”. È l’appello lanciato dagli attivisti del centro sociale attraverso i social network.







Salvini: “Finalmente si cambia dopo decenni di illegalità tollerata”

“Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!” ha scritto sui social il leader della Lega Matteo Salvini commentando lo sfratto del Leoncavallo.





Il Leoncavallo, storico centro sociale di Milano





Il Leoncavallo è uno storico centro sociale autogestito di Milano, fondato nel 1975 e considerato, nella cultura di massa, l’archetipo dei centri sociali italiani.. Inizialmente situato in via Leoncavallo, nel quartiere Casoretto — da cui prendeva il nome — è stato poi trasferito per un breve periodo in via Salomone, prima di stabilirsi definitivamente in via Watteau, dove è rimasto dal 1994 fino allo sgombero odierno.



