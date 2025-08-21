Isola Capo Rizzuto, morto 22enne accoltellato in spiaggia: donati gli organi

E’ morto Filippo Verterame, il giovane di 22 anni ferito con una coltellata alla gola dopo una rissa avvenuta martedì scorso a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.



A darne notizia, con un post su Facebook, la sindaca Grazia Vittimberga che ha anche annunciato la scelta dei genitori di donare gli organi: “Filippo e il suo ultimo atto d’amore… La donazione degli organi -scrive nel post -. Ho appreso poco fa che il nostro giovane compaesano Filippo purtroppo ci ha lasciati. Tanto è il dolore, lo sgomento l’amarezza mia e di tutta l’amministrazione, come di tutta la comunità, per una morte assurda che ha portato via troppo presto un giovane della nostra terra pieno di ambizioni e voglia di futuro, sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici. Tutta la Comunità di Isola di Capo Rizzuto in queste ore è sconvolta per l’episodio successo ed il suo drammatico epilogo. Come già ribadito la violenza non deve essere mai la soluzione e va sempre condannata, ed è nostro dovere impegnarci a cercare ogni giorno ed in ogni questione la soluzione attraverso il dialogo e il rispetto dell’altro. Questi sono giorni tristi che ci devono rigorosamente far riflettere. Ma ci sarà tempo per le riflessioni, le analisi, le valutazioni”.



“Oggi, è il giorno del dolore, il giorno in cui tutto si ferma per rendere omaggio ad un giovane, per un sincero e commosso abbraccio di tutta l’amministrazione, di tutta la comunità alla famiglia di Filippo. Ma da questo dolore è nato un gesto di immenso amore, i suoi genitori hanno scelto di donare i suoi organi affinché altre vite possano continuare. Un atto di speranza, di luce nel buio. Perché dove la violenza ha tolto, loro hanno deciso di restituire. Perché, nonostante tutto, hanno creduto nel perdono e nella vita. Un messaggio che ci fa capire come anche nel momento più difficile si può scegliere l’amore al posto dell’odio. Ciao Filippo” scrive ancora.

Disposta l’autopsia

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Filippo Verterame. Le indagini su quanto successo, che sono state condotte dai carabinieri e coordinate dal Sostituto Procuratore, dott. Pasquale Festa, hanno permesso di chiarire la dinamica dell’evento e di arrestare con l’accusa di rissa aggravata cinque persone: P. F. e P. A., rispettivamente, di 59 e 40 anni, un 39enne, un 57enne e un 44enne. Secondo le investigazioni la rissa sarebbe scoppiata tra i componenti di due famiglie del posto e provocata dalla manovra pericolosa di un veicolo, condotto da una delle persone coinvolte.