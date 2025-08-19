Padova, 15enne in bici travolto e ucciso da un’auto sulle strisce pedonali

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio a Loreggia, in provincia di Padova, dove un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile. La tragedia è avvenuta nei pressi della ciclabile Ostiglia, in un’area attraversata da un passaggio pedonale. Il giovane, Martin Pattaro, originario di Trebaseleghe, stava attraversando la strada in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da una vettura in transito.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’auto, condotta da un uomo di 32 anni di Piombino Dese, proveniva da una tangenziale e avrebbe colpito il ragazzo senza che il conducente si accorgesse della sua presenza. Il conducente ha dichiarato di aver “sentito solo un botto”, rendendosi conto dell’impatto solo in un secondo momento. Le cause esatte dell’incidente sono al vaglio delle autorità.

Inutili i soccorsi del Suem 118

L’impatto tra l’automobile e il ragazzo è stato estremamente violento. I soccorsi sono stati immediati: sul posto è giunto il personale sanitario del Suem 118, insieme all’elisoccorso partito da Padova. Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione, per il giovane Martin Pattaro non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno potuto solo constatare il decesso sul luogo dell’incidente.

Indagini in corso e accertamenti sul conducente

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, tra cui la polizia locale, incaricata di effettuare i rilievi del caso. L’automobilista, visibilmente scosso, è stato sottoposto ad accertamenti clinici per verificarne lo stato psicofisico al momento dello scontro, come da prassi in casi di incidenti mortali.

Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che l’uomo alla guida non abbia visto il ragazzo attraversare sulle strisce pedonali, forse a causa della velocità o di una distrazione. Tuttavia, sarà l’inchiesta in corso a chiarire la dinamica esatta dei fatti.

Un’intera comunità sotto shock

La notizia della morte di Martin Pattaro, un ragazzo di appena 15 anni, ha sconvolto la comunità di Trebaseleghe e di tutto il comprensorio padovano. Il giovane era molto conosciuto nella zona e la notizia del suo decesso ha lasciato sgomenti amici, parenti e conoscenti. Sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio per la famiglia colpita da una perdita tanto improvvisa quanto tragica.

Sicurezza stradale: un tema sempre più urgente

Questo incidente riaccende i riflettori sul tema della sicurezza stradale, soprattutto per pedoni e ciclisti. L’area della ciclabile Ostiglia, frequentata da numerosi residenti e sportivi, richiede una maggiore attenzione e, forse, interventi per garantire una maggiore protezione per chi si sposta a piedi o in bicicletta.