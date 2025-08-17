Monte Bianco, alpinista precipita e muore durante una scalata

Un alpinista è morto dopo esser precipitato durante una scalata sul Monte Bianco. L’incidente è avvenuto sulla cresta del Brouillard, a oltre 4.000 metri di quota. A chiamare i soccorritori due colleghi e amici della vittima che partecipavano alla scalata e sono rimasti illesi. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha recuperato il corpo e lo ha portato a Courmayeur.