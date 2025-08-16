Milano, uccide il compagno malato: arrestata 64enne

Una donna di 64 anni ha ucciso il compagno 73enne la notte tra il 14 e il 15 agosto, a Milano. La vittima, malata da tempo, e di origine campana, è stata colpita con alcuni fendenti e infine soffocata con un cuscino dalla donna, che subito dopo il delitto è scesa in strada attendendo l’arrivo delle forze dell’ordine che l’hanno arrestata. L’omicidio è avvenuto in zona Corvetto.