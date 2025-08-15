Incidenti lavoro, precipita e muore durante allestimento festa nel Barese

Tragedia sul lavoro. È precipitato da almeno tre metri d’altezza morendo sul colpo, mentre montava le luminarie per la festa patronale di San Rocco a Valenzano in provincia di Bari. L’ennesima vittima è un uomo di 46 anni, di nome Giovanni Faniulo, originario di Putignano, titolare della ditta che doveva montare gli allestimenti. Sul posto è intervenuta l’autoambulanza del 118, ma il 46enne è morto sul colpo. Indagano i carabinieri. La festa del patrono è stata annullata.

Il cestello è stato posto sotto sequestro e le indagini sono in corso da parte dei carabinieri e del personale Spesal della ASL di Bari. La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e potrebbe disporre l’autopsia per accertare le cause della morte.

Stop ai festeggiamenti di San Rocco: lutto in paese

A seguito dell’incidente, il sindaco Giampaolo Romanazzi ha annunciato via social l’annullamento di tutti gli eventi previsti per i tre giorni di festa: “È impossibile immaginare un momento di festa di fronte a un dolore così grande”, ha scritto, esprimendo cordoglio alla famiglia, ai colleghi e agli amici della vittima.

Anche il sindaco di Putignano, Michele Vinella, ha commentato la tragedia: “Ogni vita spezzata sul lavoro è una ferita ancora più profonda per tutti noi. Ci stringiamo attorno alla famiglia con un abbraccio di cordoglio e vicinanza”.