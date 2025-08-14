Medioriente, i bambini palestinesi atterrano a Ciampino accolti con regali e peluche

Sono atterrati alle 23,30 circa di mercoledì 13 agosto i sei bambini (più 22 adulti) provenienti dalla Striscia di Gaza a bordo di un C130j dell’Aeronautica militare. Ad attenderli, all’aeroporto militare di Ciampino, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il personale della protezione civile e quello della Croce Rossa. Con loro anche Ashour Salameh, imam della comunità palestinese del Lazio che ha accolto i 28 connazionali regalando peluche e giocattoli ai più piccoli. I bambini, confusi e stanchi per il lungo viaggio e le precarie condizioni di salute (tutti sono stati ricoverati con ferite e mutilazioni), hanno accolto la sorpresa con molto entusiasmo.