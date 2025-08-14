Incidente sul Castore sul Monte Rosa: morti due alpinisti

Due alpinisti, italiani, sono morti giovedì in un incidente sul Castore, cima del gruppo del Monte Rosa. L’allarme è stato lanciato in mattinata dopo che la coppia, un uomo e una donna di cui ancora non sono state rese note le generalità, non ha risposto: i due avevano pernottato al rifugio Quintino Sella a quota 3585 metri, nel comune di Gressoney-La-Trinité. La ricerca è partita con un primo volo dell’elicottero SA1 che non ha dato riscontro: in seguito il Sagf (Scuola alpina della guardia di finanza, ndr) di Cervinia, in collaborazione con il Sagf di Alagna Valsesia, ha condotto la ricerca mediante comunicatore satellitare e ha fornito indicazioni utili a una serie di sorvoli che hanno portato all’individuazione della zona e al ritrovamento dei corpi dei due alpinisti. I due corpi sono stati portati a Champoluc. Le operazioni di riconoscimento e la ricostruzione della dinamica dell’incidente sono affidate al Sagf di Cervinia.