Migranti, naufragio a largo di Lampedusa: almeno 20 morti

Una barca con a bordo 97 persone è naufragata a 14 miglia a sud ovest dall’isola di Lampedusa. Dalle prime informazioni l’imbarcazione si è rovesciata dopo aver imbarcato per ore acqua. Ci sarebbero almeno 20 morti.

Salvate 60 persone

Altri migranti, circa 60, sono stati salvati da diverse motovedette di guardia costiera e guardia di finanza. Le operazioni sono ancora in corso. I cadaveri sono a bordo dei mezzi italiani. I sopravvissuti sbarcheranno nel pomeriggio nella più grande delle Pelagie.

Cri, in naufragio 2 imbarcazioni, sopravvissuti 56 uomini e 4 donne

A dare ulteriori dettagli ci ha pensato la Croce Rossa Italiana che gestisce l’hotspot sull’isola. I sopravvissuti sono 56 uomini e 4 donne. Sarebbero due le imbarcazioni coinvolte partite da Zawiya in Libia e naufragate per cause ancora da accertare. “L’equipe multidisciplinare della Croce Rossa Italiana nell’hotspot di Contrada Imbriacola – fa sapere Cri – sta assistendo 56 delle persone sopravvissute e si prepara ad accogliere le 4 che, invece, sono state trasportate al poliambulatorio dell’isola per alcune verifiche”. “Ci stringiamo al dolore dei familiari delle vittime – conclude – di questo viaggio carico di speranza e interrotto tragicamente in mare”.

Si cercano fra i 12 e i 17 dispersi

Si stanno cercando fra i 12 e i 17 dispersi del naufragio avvenuto a largo di Lampedusa in cui avrebbero perso la vita almeno 20 persone. Il portavoce dell’Alto commissariato per i rifugiati dell’Onu in Italia, Filippo Ungaro, ha fatto sapere che 60 sopravvissuti sono stati portati in un centro dell’isola dopo il capovolgimento dell’imbarcazione in alto mare. Secondo le prime testimonianze dei sopravvissuti, c’erano tra i 92 e i 97 migranti a bordo quando l’imbarcazione è partita dalle coste della Libia. L’Unhcr ricorda che quest’anno sono morti 675 migranti durante le traversate del Mediterraneo centrale, senza contare quest’ultimo naufragio.