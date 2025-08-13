Massa, con la moto contro un palo per fuggire ai controlli: morto un uomo

Per fuggire in moto ai controlli sarebbe andato a sbattere contro alcuni pali, morendo poco dopo. Tragedia questa mattina a Marina di Massa, in provincia di Massa-Carrara.

Il fatto è avvenuto attorno alle 4.38 all’altezza della rotonda di Piazza Bad-Kissingen. Un uomo in moto, di cui al momento non sono note le generalità, inseguito dai carabinieri, avrebbe sbattuto contro dei pali andando in arresto cardiaco. I carabinieri hanno iniziato la rianimazione, poi proseguita con manovre avanzate operate dal personale sanitario. Il paziente è stato quindi portato, ancora in arresto cardiaco, al pronto soccorso dell’ospedale di Massa dove poi è stata constatata la morte. Sul posto, oltre a ai carabinieri, l’automedica di Massa e l’ambulanza della Croce Rossa di Massa.

Il caso richiama alla mente quello di Ramy Elgaml, il giovane morto a Milano nella notte tra il 23 e il 24 novembre scorsi nel corso di un inseguimento con i carabinieri. Era il passeggero dello scooter che non si era fermato all’alt della pattuglia ed era poi finito contro un palo. Per quella morte viene contestato l’omicidio stradale a un carabiniere e all’amico della vittima che era alla guida dello scooter.

Isernia: fugge all’alt dei carabinieri e trancia tubatura del gas

Un episodio analogo, ma fortunatamente con esiti meno tragici , è accaduto nella serata di ieri, in via Ponzio a Isernia, quando un’auto che non si era fermata all’alt dei carabinieri ha imboccato la strada contromano, finendo sul marciapiede per evitare la collisione con un autobus e urtando alcune vetture in sosta. Nell’impatto è stata tranciata una tubatura del gas. Il conducente ha tentato la fuga ma è stato bloccato da carabinieri e polizia di Stato. Sul posto i Vigili del Fuoco di Isernia hanno messo in sicurezza l’area e interrotto la fuoriuscita di gas, mentre la ditta erogatrice è intervenuta per la riparazione. Le operazioni si sono concluse intorno alla mezzanotte.