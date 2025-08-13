Delitto Garlasco, messa per Chiara Poggi a 18 anni dall’omicidio: presenti i genitori

Rita Preda e Giuseppe Poggi non hanno rilasciato dichiarazioni

I genitori di Chiara Poggi, Rita Preda e Giuseppe Poggi, sono arrivati poco fa nella parrocchia di Santa Beata Vergine Assunta di Garlasco per assistere alla messa in ricordo della figlia, uccisa il 13 agosto 2007 nella sua abitazione. Alla celebrazione, officiata dal parroco don Mauro, partecipano alcune decine di persone. Il sacerdote, parlando con i cronisti, ha precisato che “non è prevista un’omelia”. I genitori della giovane non hanno voluto rilasciare dichiarazioni ai numerosi giornalisti presenti.