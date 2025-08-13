Brescia, traffico di droga e riciclaggio: sequestro beni per 700mila euro

Nei giorni scorsi sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia beni per un valore superiore a 700mila euro a un cittadino di origine albanese, coinvolto in un’inchiesta della locale Procura: secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe avuto un ruolo attivo in un’organizzazione internazionale dedita al traffico di droga e al riciclaggio di capitali illeciti.

Il provvedimento riguarda contanti, immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie riconducibili direttamente o indirettamente all’uomo.