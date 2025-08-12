Venezia, bambino scomparso in mare: recuperato il corpo senza vita

Il piccolo non era riemerso dall’acqua mentre faceva il bagno. La madre aveva lanciato l’allarme

E’ stato individuato e recuperato il corpo senza vita del bambino di sei anni scomparso in mare a Cavallino-Treporti, nel Veneziano, lunedì pomeriggio intorno alle 16. I sommozzatori hanno individuato il piccolo adagiato sul fondo. Il ritrovamento vicino ai frangiflutti, alla profondità di due metri, è stato effettuato grazie alle strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei vigili del fuoco in grado di rilevare elementi e tracce sui fondali. Sul posto la capitaneria di porto, che ha coordinato le operazioni di ricerca, e la guardia di finanza.

Il bimbo è scomparso mentre faceva il bagno a Cavallino-Treporti, in via Carlo Alberto Radaelli, all’altezza del campeggio ‘Vela Blu’. A dare l’allarme ai soccorritori è stata la mamma del piccolo subito dopo non aver più visto riemergere il figlio dall’acqua.