Inchiesta urbanistica Milano, Tancredi in chat con Catella: “Mi confermi assessore?”

“Ma mi confermi come assessore?”. Così l’ex assessore di Milano, Giancarlo Tancredi, scriveva all’immobiliarista Manfredi Catella il 12 marzo 2024 in una chat di gruppo fra loro due e il direttore generale del Comune di Milano, Christian Malangone, denominata ‘Pirellino’. È quanto emerge da una memoria che la Procura di Milano ha depositato nell’inchiesta per corruzione e falso sull’urbanistica martedì al Tribunale del Riesame nelle udienze in cui Tancredi e l’ex presidente della commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, chiedono la revoca degli arresti domiciliari. “Voi siete i best ever. Io se volete vi faccio da segretario”, risponde il numero uno di Coima. Con Malangone che aggiunge “me lo tatuo sulla schiena”. Le pm Petruzzella e Siciliano, che hanno raccolto gli scambi estrapolati dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza su telefoni e dispositivi sequestrati il 16 luglio, sottolineano che si tratta di commenti ‘ironici’ che per loro vanno però inseriti nel “quadro generale” dell’inchiesta. Da cui emergono “dimensioni sconcertanti e di autentico allarme sociale, in termini di mercimonio della funzione pubblica” in cui i “pubblici ufficiali” si comportanto come “dipendenti privati e deferenti agli ordini di Manfredi Catella”. “Tancredi – aggiungono – è consapevole del fatto che, grazie alla sua azione, gli interessi di Coima vengono massimizzati, tant’è che ironizza su una sua riconferma come assessore alla Rigenerazione Urbana da parte di Catella in persona, come se quest’ultimo fosse il sindaco di Milano”.

Tancredi a Catella: “Su Pirellino vado al di là mio ruolo“

Sul Pirellino “l’ho presa molto sul serio e con partecipazione che va ben al di là del mio ruolo”, dice ancora l’ex assessore alla Rigenerazione urbana di Milano, Giancarlo Tancredi, in chat con Manfredi Catella nelle settimane della primavera 2023 quando la Commissione paesaggio bocciava i progetti di riqualificazione dell’ex edificio comunale di via Pirelli 39, comprato in asta da Coima per 193 milioni di euro prima di cambiare parere il 22 giugno 2023 (favorevole condizionato) e infine il 5 ottobre 2023 (favorevole senza condizioni). Secondo la Procura di Milano, che ha depositato i nuovi messaggi al fascicolo sull’urbanistica durante le udienze al tribunale del Riesame, ciò sarebbe avvenuto con l’induzione indebita di Tancredi e il sindaco Giuseppe Sala sull’allora presidente della Commissione, Giuseppe Marinoni. “Caro Giancarlo ti ringrazio per oggi, ma temo che la posizione di Giuseppe sia irragionevole e rischi seriamente di fare saltare il tavolo”, scrive il 9 giugno Catella con riferimento all’avversione di Marinoni al progetto, firmato da Stefano Boeri, che ne stava pesantemente rallentando l’iter e la realizzazione.