Accesso Archivi

Accesso Archivi

martedì 12 agosto 2025

Ultima ora

Autostrada A1 ancora chiusa tra Orte e Roma Nord, code di 10 km

Autostrada A1 ancora chiusa tra Orte e Roma Nord, code di 10 km
Vigili del fuoco in azione sull’autostrada A1. 12 agosto 2025 (foto vigili del fuoco)
Francesco Floris
Francesco Floris

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza della cisterna di Gpl, andata in fiamma ieri pomeriggio

Dieci chilometri di coda sull’A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Attigliano e Orte, in direzione Roma, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria. Il congestionamento dell’autostrada è dovuto alla chiusura del pezzo compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord verso Roma per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante, andato in fiamme nel pomeriggio di ieri e ora spento, all’altezza del km 525. Lo comunica Autostrade.

Attualmente sul luogo dell’evento, a seguito della conclusione delle operazioni di trasbordo del Gpl liquido, sono in corso le attività di messa in sicurezza della mezzo pesante e successivamente si procederà con la pulizia del piano viabile. Restano inoltre chiusi sulla A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano e sulla Diramazione Roma Nord il tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. Si registrano code all’uscita obbligatoria di Fiano Romano. 

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza della cisterna di Gpl. E’ stato effettuato un travaso in un’altra cisterna; il gas che non si è potuto recuperare è stato messo in torcia. Attualmente il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia resta chiuso nel tratto interessato fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza.

© Riproduzione Riservata