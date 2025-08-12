Autostrada A1 ancora chiusa tra Orte e Roma Nord, code di 10 km

Dieci chilometri di coda sull’A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Attigliano e Orte, in direzione Roma, in corrispondenza dell’uscita obbligatoria. Il congestionamento dell’autostrada è dovuto alla chiusura del pezzo compreso tra Orte e il bivio con la Diramazione Roma Nord verso Roma per consentire le operazioni di rimozione di un mezzo pesante, andato in fiamme nel pomeriggio di ieri e ora spento, all’altezza del km 525. Lo comunica Autostrade.

Attualmente sul luogo dell’evento, a seguito della conclusione delle operazioni di trasbordo del Gpl liquido, sono in corso le attività di messa in sicurezza della mezzo pesante e successivamente si procederà con la pulizia del piano viabile. Restano inoltre chiusi sulla A1 Milano-Napoli il tratto compreso tra il bivio con la Diramazione Roma Nord e Ponzano Romano e sulla Diramazione Roma Nord il tratto compreso tra Fiano Romano e il bivio con A1 Milano-Napoli verso Firenze. Si registrano code all’uscita obbligatoria di Fiano Romano.

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza della cisterna di Gpl. E’ stato effettuato un travaso in un’altra cisterna; il gas che non si è potuto recuperare è stato messo in torcia. Attualmente il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia resta chiuso nel tratto interessato fino al completamento delle operazioni di messa in sicurezza.