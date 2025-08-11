Incendio Vesuvio, il Prefetto: "Priorità è messa in sicurezza dei cittadini"

“La messa in sicurezza i centri abitati è stata la priorità durante tutti questi giorni. Abbiamo ancora tre fronti che destano alcune preoccupazioni ma in campo abbiamo 350 uomini, 4 canadair che stanno lavorando in modo straordinario”. Queste le parole del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, intervenuto presso il Municipio di Terzigno ad un incontro di aggiornamento sulla situazione dell’incendio nell’area del Parco nazionale del Vesuvio insieme ai sindaci dei comuni interessati e delle forze dell’ordine.