Venezia, bloccato in auto caduta nel fiume: grave bimbo di 5 anni

Un bambino di 5 anni è in gravi condizioni dopo essere rimasto bloccato nell’auto caduta nel fiume Sile a Jesolo, in provincia di Venezia, a 5 metri di profondità. L’incidente è avvenuto in via Piave intorno alle 13: a bordo dell’auto i due genitori e il piccolo.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco, anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto che a bordo dell’elicottero Drago si sono calati in acqua per estrarre il piccolo che era rimasto dentro, a 5 metri di profondità. I genitori erano già fuori dall’acqua.

Dopo aver rianimato il bambino insieme al personale sanitario del Suem 118, il bambino è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’elicottero del 118. Indagini dei carabinieri sulle cause dell’incidente.