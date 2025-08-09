Sara Campanella uccisa a Messina, 7 indagati per suicidio Argentino in carcere

Ci sono 7 indagati per il suicidio di Stefano Argentino, il 27enne reo confesso del femminicidio di Sara Campanella, la studentessa uccisa a coltellate per strada a Messina lo scorso 31 marzo. Il 12 agosto il pm conferirà l’incarico al suo consulente per l’autopsia sul corpo del giovane, che si è tolto la vita impiccandosi nel carcere messinese mercoledì 6 agosto.

Tra i sette indagati figurano la direttrice del carcere Angela Sciavicco, la vice direttrice Roberta Bulone, la responsabile dell’area Trattamentale e la psichiatra della struttura detentiva, oltre a una psicoterapeuta.

Il legale di Argentino: “Indagati presagio di plurime responsabilità”

“Sette indagati è già presagio di plurime responsabilità, probabilmente fra loro correlate. Al momento è troppo presto e si possono fare soltanto supposizioni, auspico soltanto che, almeno stavolta, le indagini siano approfondite e possano portare a risultati concreti. Stefano avrebbe dovuto essere rinchiuso in una Rems o in un Istituto a custodia attenuata: il suo stato mentale – venuto a galla anche dalle indagini degli inquirenti – non era compatibile con la custodia in carcere”. Così l’avvocato Stefano Cultrera, legale del giovane reo confesso del femminicidio di Sara Campanella, che si è suicidato in carcere a Messina lo scorso 6 agosto.