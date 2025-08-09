Palermo, 23enne cade da gommone e finisce nelle eliche: morto a Mondello

Era con gli amici in gommone, che lo hanno subito recuperato e portato a terra ma non c’è stato nulla da fare

Un giovane di 23 anni, Simone La Torre, è morto oggi pomeriggio durante una gita in gommone con altri sette amici a Palermo. Il giovane è stato ferito alle braccia e al torace dall’elica dello stesso gommone che avevano affittato poco prima nel porto della spiaggia di Mondello.

Secondo quanto ricostruito da Capitaneria di porto, Guardia di finanza e 118, la vittima era a cavalcioni su uno dei due tubolari del gommone, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto in acqua. Il giovane è stato risucchiato dai vortici delle eliche del motore che lo hanno ferito mortalmente.

Sono stati gli stessi amici a recuperarlo e portarlo a terra. Ad attenderlo sulla banchina c’erano già le ambulanze ma il ragazzo è arrivato in condizioni disperate. I sanitari hanno tentato in ogni modo di salvarlo, ma è morto poco dopo sul pontile. Sulla tragedia la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo. Il gommone è stato sequestrato.