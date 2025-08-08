Sardegna, ucciso a colpi di pistola un soccorritore del 118

Omicidio nella notte in Sardegna: un uomo è stato raggiunto da almeno due colpi di pistola mentre svolgeva il suo turno di servizio nella sede del 118 a Buddusò, nel sassarese. La vittima è Marco Pusceddu, 51 anni di Cagliari.

Uomo armato fa irruzione e spara

Pusceddu è stato ucciso nella notte da un uomo armato che ha fatto irruzione nella struttura chiedendo espressamente di parlare con lui. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23. Secondo le prime ricostruzioni, il killer è entrato, ha chiesto di lui e dopo un breve scambio di parole con Pusceddu ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco.

I colleghi presenti hanno tentato di prestare soccorso immediato. È stato allertato un medico, arrivato in pochi minuti, ma le ferite riportate dal soccorritore si sono rivelate fatali. Originario di Portoscuso ma residente da tempo a Cagliari, Pusceddu era un volto noto nel mondo dell’emergenza sanitaria. L’intera zona è stata posta sotto sequestro e i carabinieri del comando provinciale di Sassari, insieme al nucleo operativo di Ozieri, stanno conducendo le indagini, coordinate dalla procura. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e valutando ogni possibile pista: dal movente personale a ipotesi legate a dinamiche lavorative. Nessuna pista, al momento, viene esclusa.