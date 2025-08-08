Milano, sequestra e violenta due ragazzine: arrestato 40enne

Le ha avvicinate in ascensore e poi le ha minacciate per entrare in casa con loro

I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni (Milano) hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria d’iniziativa per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina, un 40enne, italiano, censurato. I militari dell’arma sono intervenuti ieri sera in un’abitazione del Comune dell’hinterland dove – secondo quanto ricostruito – due ragazzine di 16 e 15 anni, mentre stavano rientrando a casa in assenza temporanea dei genitori, erano state poco prima raggiunte nell’ascensore condominiale da uno sconosciuto. L’uomo, dopo aver atteso che aprissero la porta dell’appartamento, le ha minacciate con un cacciavite bloccandole in casa. Poi, sempre sotto minaccia, le ha obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. Poi, temendo che potessero rincasare i genitori, l’aggressore si è allontanato dopo essersi impossessato dei cellulari delle due minorenni e di alcuni oggetti preziosi.

Le immediate ricerche attivate con l’ausilio di più pattuglie dell’Arma, impegnate nel controllo del territorio, hanno permesso di rintracciare l’autore che vagava in strada, trovandolo in possesso dei telefoni cellulari e degli altri oggetti, e del cacciavite utilizzato, oltre a diverse fascette da elettricista. L’uomo è stato condotto in carcere, su disposizione della Procura di Monza.