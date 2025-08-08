Inchiesta Urbanistica Milano, legale Bezziccheri: “Nessun sistema corruttivo né illecito urbanistico”

“Non c’è alcun sistema corruttivo a cui Bezziccheri abbia partecipato non c’è nessun illecito urbanistico nelle operazioni che Bezziccheri ha portato avanti”. Lo ha detto Andrea Soliani, legale del patron di Bluestone Andrea Bezziccheri, al termine dell’udienza davanti al tribunale del Riesame nell’inchiesta sull’Urbanistica a Milano. “Abbiamo presentato al tribunale -continua il legale- tutti gli elementi che riteniamo siano in contrasto con l’ipotesi di reato per cui si procede. Abbiamo parlato a lungo e depositato una serie di atti scritti, confidiamo arrivi un giudice a valutare in concreto questi elementi per dire che non c’è nulla di penalmente rilevante. È una custodia cautelare in carcere che ci lascia sgomenti”.