Catania, abusi sessuali su figlio minore in comunità: arrestata madre 50enne

A Catania una madre di 50 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti del figlio minorenne affidato a una comunità. Il gip di Catania ha disposto la misura degli arresti domiciliari e l’ordinanza è stata eseguita dagli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della polizia postale e delle comunicazioni per la Sicilia Orientale.

L’inchiesta nata da una segnalazione della comunità

L’indagine, scaturita da una segnalazione della struttura a cui il ragazzo, minore di 15 anni, era stato affidato dal Tribunale per i minorenni, ha svelato l’esistenza di audio, foto e video di natura sessuale sequestrati dagli investigatori sui device della donna che, approfittando della condizione di inferiorità psichica dell’adolescente, lo avrebbe indotto a compiere atti sessuali attraverso l’invio di messaggi audio dal contenuto sessualmente esplicito e foto e video di autoerotismo. Sarebbe accaduto almeno dall’età di 13 anni. Il minore, sentito dal pm con l’assistenza di una psicologa, ha confermato il “profondo senso di imbarazzo”, fa sapere la Procura di Catania in una nota. Alla madre è stato applicato il braccialetto elettronico ed è stato disposto il divieto di comunicazione con la vittima con qualsiasi mezzo.