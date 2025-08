Milano, svastiche e scritte antisemite su portone famiglia ebrea: indaga la Digos

Svastiche e scritte antisemite sono comparse martedì mattina sulla porta di un’abitazione di Milano dove abita una famiglia di origine ebraica. Sul posto è intervenuta la Digos che indaga sull’accaduto per raccogliere le testimonianze di due donne, madre e figlia, che hanno trovato sulla porta blindata della loro abitazione due svastiche e la scritta “ebrei bastardi“. Le donne, secondo quanto apprende LaPresse, molto “scosse” come le ha definite l’avvocato Stefano Benvenuto che le assiste, sono state accompagnate in Questura per raccogliere la loro testimonianza e poi riportate a casa.