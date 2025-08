Gaza, a Milano protesta Pro Pal davanti al Consolato egiziano

Protesta Pro Pal e a sostegno della popolazione di Gaza, martedì 5 agosto, davanti al Consolato egiziano a Milano. L’iniziativa di dieci persone aderenti ai movimenti Palestina Libera e Ultima Generazione, che hanno lanciato vernice rossa contro l’ingresso della sede diplomatica a Milano dopo aver deposto a terra foto di persone palestinesi morte nel corso della guerra e averci versato sopra della vernice rossa.

Si tratta di un’azione di protesta per chiedere al governo egiziano, nella persona del console Hisham Mohamed Moustafa El Sherif, l’apertura immediata del valico di Rafah per poter portare aiuti alle persone della Striscia di Gaza stremate da bombardamenti e carestia. La popolazione palestinese, bloccata nella Striscia, sta affrontando da mesi una grave crisi umanitaria: “I pazienti muoiono per ferite curabili a causa della mancanza di antibiotici. I bambini soffrono di malnutrizione acuta. Senza un cessate il fuoco e ingressi massicci di aiuti, Gaza diventerà un cimitero” dichiara l’ONG Medici senza Frontiere. Attualmente il valico viene aperto solo temporaneamente.