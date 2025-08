Simona Cinà, attesa per l’autopsia: cosa è successo secondo la procura di Palermo

“Alla luce delle informazioni che, nel giro di poco più di 48 ore dal decesso di Simona Cinà, sono state divulgate da più testate giornalistiche, questa Procura ritiene di effettuare alcune doverose precisazioni. Il corpo della giovane ragazza è stato rinvenuto da alcuni degli ultimi partecipanti ancora presenti alla festa intorno alle ore 4.00: lo stesso si trovava esanime sul fondo della piscina, in un angolo distante, e dotato di scarsa illuminazione, rispetto alla zona ove erano collocati bar, consolle musicale e i servizi igienici”. E’ quanto si legge in un comunicato della procura di Termini Imerese sulla tragedia di Bagheria in cui è morta Simona Cinà. “Per quanto sinora appreso, a seguito del rinvenimento, almeno due ragazzi si sono immediatamente tuffati nella piscina ed hanno recuperato il corpo della ventenne, praticando le manovre di rianimazione salvavita in attesa dell’arrivo dei soccorritori – aggiunge la nota – Arrivato sul posto, il personale del 118 ha provato a rianimare la ragazza, purtroppo invano, non potendo fare altro che constatare il decesso della stessa alle ore 5.00.Giunti altresì sul posto, dapprima le forze dell’ordine della Compagnia Carabinieri di Bagheria – coadiuvate da personale del Nucleo Investigativo di Monreale -, e successivamente il magistrato di turno, sono stati svolti i primi accertamenti, consistiti nei rilievi necessari a fotografare lo stato dei luoghi, nei sequestri ritenuti utili, nonché è stato avvisato il medico legale di turno per lo svolgimento della richiesta ispezione cadaverica esterna (all’esito della quale è stata immediatamente disposta 1’autopsia al fine di accertare le cause del decesso)”, spiega ancora la Procura nella nota.

L’autospia giovedì

Slitta a giovedì l’autopsia sul corpo di Simona Cinà, la pallavolista di 20 anni trovata morta la notte fra venerdì e sabato in una villa a Bagheria, in provincia di Palermo. La ragazza è stata trovata sul fondo della piscina dove era in corso una festa da ballo. La procura di Termini Imerese attende l’esito dell’esame autoptico che chiarirà le cause della morte. L’esame verrà eseguito all’istituto di medicina legale del policlinico di Palermo.