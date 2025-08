Incidenti lavoro, cadono in fossa biologica: morti due operai nel Veneziano

Incidente sul lavoro mortale questa mattina a Santa Maria di Sala, in località Veternigo, nel Veneziano dove due operai, per cause ancora in corso di accertamento, sono caduti in una fossa biologica di un’abitazione dove erano al lavoro. Immediati i soccorsi e l’intervento dei vigili del fuoco che hanno potuto solo recuperare i corpi. L’intervento è ancora in corso, con il nucleo Nbcr impegnato nella messa in sicurezza dell’area.

Zaia: “Dolore per i due operai morti, basta vittime”

“Un’altra tragedia sul lavoro che lascia sgomento e dolore. A nome mio e della Giunta regionale esprimo un sentito cordoglio alle famiglie dei due operai morti questa mattina a Santa Maria di Sala. Due lavoratori impegnati nel proprio lavoro hanno perso la vita in circostanze che devono essere chiarite fino in fondo”. Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, interviene sull’incidente avvenuto durante le operazioni di pulizia in una fossa biologica, costato la vita ad un uomo di 40 anni e ad un giovane collega di 23. “Morire sul lavoro è inaccettabile. È necessario accertare con rapidità se siano state rispettate tutte le condizioni di sicurezza, se gli operatori erano adeguatamente formati, se l’intervento era stato pianificato e controllato con la dovuta attenzione” aggiunge Zaia. “Ringrazio per il loro intervento i Vigili del Fuoco ed il Suem 118, che hanno agito in condizioni difficili cercando di portare aiuto ai due lavoratori, per i quali purtroppo non vi è stato nulla da fare – conclude Zaia – Attendiamo ora i risultati degli accertamenti. Serve rigore, formazione e consapevolezza a tutti i livelli dei rischi di certi interventi, specie in ambienti confinati come fosse e cisterne, perché non possiamo continuare a contare morti sul lavoro”.

Cade in macchina insilatrice, morto operaio 50enne nel Mantovano

Questa mattina alle 10.15 a Canneto sull’Oglio (Mantova), presso l’azienda agricola ‘Chiesa‘ un operaio nel tentativo di sbloccare una macchina agricola insilatrice è stato risucchiato dagli ingranaggi, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Ispettorato del lavoro dell’Ats Valpadana. La vittima si chiamava Mario Malzani ed era residente a Canneto sull’Oglio.