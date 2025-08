Incidente sull’A1, tir salta la carreggiata: tre morti e 18 feriti ad Arezzo

Ci sono tre morti e almeno 18 feriti, di cui uno in condizioni gravi a seguito di un incidente avvenuto sull’autostrada A1 nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno. Secondo una prima ricostruzione, un tir avrebbe improvvisamente invaso la carreggiata opposta, travolgendo un secondo mezzo pesante, una roulotte e un’ambulanza in transito. All’interno del mezzo di soccorso viaggiavano le tre vittime accertate: si tratterebbe del conducente, di un soccorritore e del paziente trasportato. Il bilancio dei feriti, stando alle forze dell’ordine, è di almeno 18 persone coinvolte. Uno dei feriti sarebbe in condizioni gravi. Stanno prestando soccorso due elicotteri regionali, oltre ai mezzi del 118, vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Il tratto dell’A1 interessato è stato chiuso in entrambe le direzioni.

Giani: “Cordoglio per vittime su A1“

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani interviene, con un post su Telegram sul grave incidente sulla A1 fra Arezzo e Valdarno. È stato attivato – spiega – il sistema regionale di maxi-emergenza sanitaria con mezzi, personale e i nostri elisoccorso della Regione Toscana Pegaso 1 e Pegaso 3, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine”. Il presidente conferma che i mezzi coinvolti sono “un caravan, un mezzo pesante, 3 auto e un’ambulanza della Misericordia. 18 i feriti in cura nei nostri ospedali, purtroppo le tre persone dell’ambulanza, i due volontari e il paziente, sono decedute. Ringrazio tutte le persone impegnate nei soccorsi e rivolgo un pensiero commosso e un abbraccio alla Misericordia. Esprimo il più profondo cordoglio della Regione Toscana ai familiari delle vittime“.

Due delle vittime erano volontari Misericordia

Il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine esprime il più profondo cordoglio per le vittime del tragico incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A1, tra Arezzo e Valdarno, in cui hanno perso la vita due volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini e il paziente trasportato. “È un dolore che ci attraversa tutti”, dichiara il Coordinamento. “La Misericordia è una famiglia, e oggi piangiamo fratelli e sorelle che hanno incarnato fino all’ultimo istante lo spirito più autentico del volontariato. Alla comunità di Terranuova, ai familiari delle vittime, ai confratelli e alle consorelle, va il nostro abbraccio e la nostra preghiera. Non li dimenticheremo”. Il Coordinamento delle Misericordie Fiorentine si unisce al lutto e alla sofferenza che in queste ore colpiscono l’intera Toscana, con l’impegno di onorare ogni giorno la memoria di chi ha servito il prossimo fino all’estremo sacrificio.

Le vittime avevano 21, 56 e 70 anni

Sono state rese note le generalità di due delle tre vittime dell’incidente mortale avvenuto questa mattina sull’autostrada A1 nel tratto tra Arezzo e Valdarno. Si tratta di Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23 anni, entrambi volontari della Misericordia di Terranuova Bracciolini ed entrambi a bordo dell’ambulanza travolta durante l’incidente. La terza vittima un paziente trasportato, di circa 70 anni.