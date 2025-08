Bari, 3 ciclisti travolti e uccisi da un’auto a Terlizzi

Tre ciclisti sono morti domenica mattina, intorno alle 8.30, dopo essere stati travolti da un’auto sulla Strada provinciale Sp231, al chilometro 63, fra Terlizzi e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Un quarto ciclista che faceva parte del gruppo è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, al Policlinico di Bari. Il conducente dell’auto, una Lancia Libra, dopo l’incidente ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Il gruppo stava pedalando lungo la carreggiata quando, per cause in corso di accertamento, è stato travolto. Sono in corso le indagini da parte della Polizia Locale di Terlizzi e Ruvo di Puglia insieme con i carabinieri.