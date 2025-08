Bari, esplosione in un appartamento a Corato: grave una ragazzina di 11 anni

A Corato, in provincia di Bari, c’è stata un’esplosione in un appartamento, causata da una bombola di gpl e seguita da un incendio. Due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai vigili del fuoco presenti sul posto: si tratta di una ragazzina di 11 anni e di una donna di 42 anni.

Bimba di 11 anni in gravi condizioni

La piccola, secondo quanto apprende LaPresse, è ricoverata in gravi condizioni al Policlinico di Bari. Anche la donna si trova nella stessa struttura. La bambina, secondo quanto finora accertato, non era a casa sua, ma in vacanza con i genitori. Al momento dell’esplosione si trovava nell’abitazione della 42enne che è una amica di famiglia.

Sindaco di Corato: “Non rilevate criticità nell’edificio”

“Dai sopralluoghi effettuati dall’Ufficio tecnico del Comune, d’intesa con i vigili del fuoco, non sono emerse criticità relativamente al palazzo dove stamani si è verificata l’esplosione”. A parlare con LaPresse è il sindaco di Corato, Corrado De Benedettiis. “Non è stato necessario sgomberare l’immobile – spiega il primo cittadino – perché non sono state rilevate criticità ai piani superiori”. Al momento, fa sapere infine il sindaco, sono in corso sopralluoghi da parte delle forze dell’ordine per accertare la dinamica di quanto accaduto.