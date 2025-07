Serbia, 17enne altoatesino accoltellato a morte

La tragedia dopo una rissa: il ragazzo di origini serbe era in vacanza con amici

Un giovane altoatesino di 17 anni è morto accoltellato in una lite in Serbia. La notizia viene riportata da alcuni media serbi. Si tratta di un ragazzo originario del comune di Renon. Mirza Mavric , originario proprio della Serbia, si era trasferito nel paesino dell’Alto Adige una decina di anni fa insieme alla famiglia, e frequentava la scuola Gutenberg a Bolzano.

L’aggressore sarebbe stato fermato

Tre i feriti nella rissa, tra cui anche il fratello della vittima. La sindaca Julia Fulterer ha raccontato di una famiglia “ben integrata” in paese: tra le altre cose, Mirza aveva recentemente completato un periodo di tirocinio proprio nel Comune di Renon. Il giovane era in vacanza in Serbia con una comitiva di amiciSecondo quanto riportano i media locali, l’aggressore è stato fermato.