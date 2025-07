Molestava operatrice sanitaria, medico sospeso a Trento

La misura per 12 mesi. La Questura poi gli ritira le armi detenute regolarmente

La polizia di Trento ha dato applicazione alla misura cautelare interdittiva della sospensione per 12 mesi dall’esercizio del pubblico ufficio nei confronti di un medico, accusato di violenza sessuale a seguito di alcune molestie che avrebbe compiuto sul luogo di lavoro nei confronti di un’operatrice socio sanitaria. “A seguito delle indagini condotte dalla squadra mobile e degli elementi probatori raccolti, la procura della Repubblica ha chiesto al gip l’adozione di una misura cautelare nei confronti del medico, che è stata emessa ed immediatamente eseguita dalla stessa squadra mobile – informa la questura -.

Ritirate anche le armi in suo possesso

All’uomo, inoltre, erano già state ritirate cautelarmente, da personale della Divisione polizia amministrativa della questura, le armi in suo possesso, per sopravvenuta mancanza dei requisiti di buona condotta, presupposto necessario per poterle legittimamente detenere”.