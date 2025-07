Mafia, ha finito di scontare la pena: scarcerata Patrizia Messina Denaro

È stata scarcerata Patrizia Messina Denaro, la sorella del boss Matteo, custode di tutti segreti dell’ultimo dei Corleonesi. Arrestata nel 2013, la donna ha finito di scontare una condanna per associazione mafiosa.

Ieri mattina, domenica 27 luglio, Patrizia Messina Denaro ha lasciato il penitenziario di Vigevano in cui era rinchiusa. Nata 55 anni fa, Patrizia Messina Denaro è tornata a Castelvetrano, in provincia di Trapani, dove vive la famiglia.