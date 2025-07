Palermo, 11enne muore in ospedale: vestiti bagnati di benzina e segni sul corpo. Aperta indagine

Una ragazzina di 11 anni è morta all’ospedale palermitano Buccheri La Ferla. La ragazza è arrivata in gravi condizioni trasportata dai genitori. La procura per i minorenni ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia.

Non sono ancora chiare le cause della morte della bambina di 11 anni deceduta questa notte all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo. A quanto si apprende la piccola è arrivata ieri sera accompagnata dalla madre e dal compagno in condizioni disperate. Aveva tracce di benzina sui vestiti e segni sul corpo che potrebbero essere compatibili con violenze domestiche precedenti. Ma non è escluso che sia frutto di crisi epilettiche di cui la 11enne soffriva e che in passato avevano portato a diversi ricoveri all’ospedale dei Bambini. Per tutta la notte sono stati sentiti i genitori. La procura per i minorenni e i servizi sociali si sono attivati per mettere in sicurezza gli altri figli della donna.