Lodi, uccide la moglie disabile e tenta suicidio: arrestato

L’uomo è stato ricoverato in ospedale e poi è stato arrestato

Un uomo ha ucciso la moglie, Luisa Trabucchi, e poi ha tentato il suicidio. La tragedia è avvenuta a Castigara Vidardo nel Lodigiano nella notte.

L’uomo, Enzo Negri Sanzio, è stato ricoverato in ospedale e poi è stato arrestato. Secondo quanto si apprende, la donna era disabile. L’uomo la ha uccisa nel sonno.

L’uomo ricoverato in ospedale non è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia, che hanno ricevuto una chiamata d’allarme, non arrivata dal marito. Il pm incaricato delle indagini è Roberto Fedelini.