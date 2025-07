Catania, 9 chili di marijuana 'modificata' in locale: arrestato ristoratore

Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per trattare la marijuana e modificarla con agenti chimici che hanno effetti nocivi per la salute. Un 38enne di origini senegalesi è stato arrestato dalla Polizia di Stato nell’ambito di un’operazione antidroga svolta nei giorni scorsi nel quartiere San Berillo vecchi, a Catania.

I poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Catania sono riusciti a scoprire e a bloccare l’attività criminale portata avanti all’interno di un ristorante africano, gestito dal 38enne, grazie ad una mirata attività di controllo, dopo aver individuato due uomini stranieri che stazionavano in modo sospetto nei pressi dell’attività commerciale del senegalese. Entrambi sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. Per questa ragione, i poliziotti della Squadra Mobile hanno ritenuto necessario compiere ulteriori accertamenti nel ristorante, con l’ausilio della squadra cinofili. La perquisizione ha permesso di scoprire il laboratorio.