Napoli, lite al calcetto degenera: 18enne accoltella 15enne

La lite al calcetto degenera in un accoltellamento. I carabinieri di Giugliano, in provincia di Napoli, hanno arrestato un 18enne che ha accoltellato un 15enne. L’episodio si è verificato al culmine di una discussione avvenuta al termine di una partita di calcio all’interno di un camping.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 18enne sarebbe intervenuto per prendere le difese del proprio fratello, coetaneo della vittima, estraendo un coltello a scatto che aveva nel marsupio.

Il 18enne, arrestato per tentato omicidio, è incensurato. Dopo l’accoltellamento era tornato a casa con la propria famiglia per paura di ritorsioni da parte di amici e parenti del 15enne. Ora è in carcere in attesa di giudizio. La vittima è in ospedale ed è stata operato d’urgenza per la perforazione del fegato. È in prognosi riservata.