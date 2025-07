Torino, esplosione in abitazione a Collegno: un ferito e un disperso

Un intervento delle squadre Usar dei vigili del fuoco è in corso a Collegno, nel torinese, per l’esplosione seguita da incendio in un’abitazione. Secondo quanto si apprende è stato estratto un ferito dalle macerie, mentre sono in atto le ricerche di una seconda persona segnalata come possibile dispersa.

Lo scoppio è avvenuto nell’appartamento di una palazzina in via Villa Cristina. Le squadre dei vigili del fuoco di Torino stanno intervenendo per mettere in sicurezza l’area e cercare eventuali dispersi.

Possibile fuga di gas

Sembrerebbe causata da una fuga di gas l’esplosione avvenuta in un condominio di Collegno, alla porte di Torino. Lo scoppio è avvenuto in via Villa Cristina 25 e ha danneggiato 5 appartamenti. Secondo quanto si apprende alcuni condomini sono rimasti feriti ma non sarebbero gravi. In corso gli accertamenti sulle cause della deflagrazione. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.