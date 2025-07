Thiago Elar, morto a 27 anni il tiktoker ricoverato da mesi

È morto all’età di 27 anni Thiago Elar, tiktoker bergamasco residente a Osio di Sotto, che proprio su TikTok aveva raccontato la sua permanenza in una struttura psichiatrica.

Il 27enne, come si evince dai racconti sul web, soffriva da diverso tempo di un disturbo del comportamento alimentare. Il decesso sarebbe legato a cause naturali. L’annuncio è giunto via social, in particolare su TikTok.

I funerali si svolgeranno domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Osio di Sotto. Per questo pomeriggio, invece, alle 16.30 è in programma una veglia di preghiera alla Casa del Commiato Ricciardi e Corna.

Thiago Elar su TikTok

Thiago Elar, ragazzo transgender, prima della transizione si chiamava Lisa El Arbaoui. Proprio su TikTok oltre 145mila utenti avevano seguito la sua storia: Thiago Elar pubblicava molti video ogni giorno, alternando momenti di disperazione a leggerezza. In tanti, in questi mesi avevano seguito la sua vicenda, che aveva commosso ma anche diviso il web.